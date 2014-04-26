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Романова Нина Евстатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1928

Дата смерти

26.04.14

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
26.04.14
Рождение
26.01.1928

Отец: Немудрякин Евстарт Васильевич

Мать: Немудрякина Полина Тимофеевна

Рождение ребёнка
27.03.1949

Дочь: Рубилкина Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Романова Фёдор Степаныч

Рождение ребёнка
21.01.1953

Сын: Романов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Романова Фёдор Степаныч

Рождение ребёнка
21.01.1957

Сын: Романов Пётр Фёдов

Отец ребёнка: Романова Фёдор Степаныч

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