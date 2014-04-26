Романова Нина Евстатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1928
Дата смерти26.04.14
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
26.04.14
Рождение
26.01.1928
Рождение ребёнка
27.03.1949
Дочь: Рубилкина Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Романова Фёдор Степаныч
Рождение ребёнка
21.01.1953
Сын: Романов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Романова Фёдор Степаныч
Рождение ребёнка
21.01.1957
Сын: Романов Пётр Фёдов
Отец ребёнка: Романова Фёдор Степаныч