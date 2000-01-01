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Солодков Антон Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

21.02.1892

Пол

Мужской

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Солодков Дмитрий Иванович

Мать: ?

Смерть
21.02.1892
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