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Солодков Антон Дмитриевич
Солодков Антон Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1876
Дата смерти
21.02.1892
Пол
Мужской
Отец
Солодков Дмитрий Иванович
Около 1849 г.р.
Мать
(Солодков) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Солодков Дмитрий Иванович
Мать:
?
Смерть
21.02.1892
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