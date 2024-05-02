Гущина (Васильева) Клавдия Анатольевна
Место рождения
Дата рождения24.05.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1950
Рождение ребёнка
25.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гущин Константин Николаевич
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гущин Константин Николаевич