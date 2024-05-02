Гущина (Васильева) Клавдия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Васильева) Клавдия Анатольевна

Место рождения

Второво, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

24.05.1950

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1950

Отец: Васильев Анатолий Иванович

Мать: Васильева Антонина Петровна

Второво, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Константин Николаевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Константин Николаевич

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