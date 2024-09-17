Дорофей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофей Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

21.01.1789

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Агрипина Дорофеевна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Смерть
21.01.1789
Бураково, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
МК: 80

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