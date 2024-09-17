Дорофей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти21.01.1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Агрипина Дорофеевна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Смерть
21.01.1789
Бураково, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
МК: 80