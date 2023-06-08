Бордунов Константин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бордунов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бордунова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бордунов Андрей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1970
Сын: Бордунов Алексей Константинович
Мать ребёнка: Бордунова Людмила
Смерть
Неизвестно