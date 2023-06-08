Бордунов Константин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБордунов Константин Павлович

Бордунов Константин Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бордунов Павел

Мать: Бордунова Сафонова Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бордунова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бордунов Андрей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1970

Сын: Бордунов Алексей Константинович

Мать ребёнка: Бордунова Людмила

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.