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Лихачев Артём Андреевич

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Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

31.10.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.2019

Отец: Лихачев Андрей Викторович

Мать: Лихачева Татьяна Сергеевна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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