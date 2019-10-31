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Лихачев Артём Андреевич
Лихачев Артём Андреевич
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Место рождения
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
31.10.2019
Пол
Мужской
Отец
Лихачев Андрей Викторович
1980 г.р.
Мать
Лихачева (Слободина) Татьяна Сергеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.2019
Отец:
Лихачев Андрей Викторович
Мать:
Лихачева Татьяна Сергеевна
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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