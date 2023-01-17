Логинова (Жихарева) Оксинья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1877 ст.
Отец ребёнка: Логинов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
07.09.1900
Отец ребёнка: Логинов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
?.09.1904 ст.
Дочь: Родионычева Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Логинов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1913 ст.
Сын: Логинов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Логинов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логинов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Логинов Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно
нет данных