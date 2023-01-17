Логинова (Жихарева) Оксинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Жихарева) Оксинья Андреевна

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Место рождения

Шишкино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шишкино, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.02.1877 ст.

Сын: Логинов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Логинов Иван Фёдорович

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.09.1900

Сын: Логинов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Логинов Алексей Иванович

Постниково, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.09.1904 ст.

Дочь: Родионычева Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Логинов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
19.06.1913 ст.

Сын: Логинов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Логинов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Логинов Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно
нет данных
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