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Татьяна Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1904

Дочь: Ефросинья Онисимовна

Отец ребёнка: Морозов Онисим Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.07.1906

Сын: Морозов Стефан Онисимов

Отец ребёнка: Морозов Онисим Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.04.1909

Сын: Морозов Георгий Онисимов

Отец ребёнка: Морозов Онисим Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
30.03.1911

Сын: Морозов Александр Онисимов

Отец ребёнка: Морозов Онисим Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.06.1912

Дочь: Мария Онисимовна

Отец ребёнка: Морозов Онисим Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.08.1914

Сын: Морозов Иоанн Онисимов

Отец ребёнка: Морозов Онисим Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
10.09.1916

Сын: Морозов Дмитрий Онисимов

Отец ребёнка: Морозов Онисим Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.09.1918

Сын: Морозов Михаил Онисимов

Отец ребёнка: Морозов Онисим Васильев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Онисим Васильев

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