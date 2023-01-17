Татьяна Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1904
Дочь: Ефросинья Онисимовна
Отец ребёнка: Морозов Онисим Васильев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.07.1906
Отец ребёнка: Морозов Онисим Васильев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.04.1909
Отец ребёнка: Морозов Онисим Васильев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
30.03.1911
Сын: Морозов Александр Онисимов
Отец ребёнка: Морозов Онисим Васильев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.06.1912
Дочь: Мария Онисимовна
Отец ребёнка: Морозов Онисим Васильев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
23.08.1914
Отец ребёнка: Морозов Онисим Васильев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
10.09.1916
Отец ребёнка: Морозов Онисим Васильев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.09.1918
Отец ребёнка: Морозов Онисим Васильев
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно