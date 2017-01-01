Канистратенко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канистратенко Алексей

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Место рождения

Россия, Воронеж

Дата рождения

1984

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
2017

Сын: Канистратенко Лев

Мать ребёнка: Канистратенко Серафима

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канистратенко Артур

Мать ребёнка: Канистратенко Серафима

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канистратенко Алексей

Мать ребёнка: Канистратенко Серафима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канистратенко Серафима

Россия, Воронеж
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