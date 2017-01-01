Канистратенко Алексей
Место рожденияРоссия, Воронеж
Дата рождения1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
2017
Сын: Канистратенко Лев
Мать ребёнка: Канистратенко Серафима
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канистратенко Артур
Мать ребёнка: Канистратенко Серафима
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Канистратенко Серафима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канистратенко Серафима
Россия, Воронеж