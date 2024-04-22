Авдотья Павлова(Вна) Евдокия Евдокия/Авдотья Павлова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Павлова(Вна) Евдокия Евдокия/Авдотья Павлова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Павел Максимов (Ич)

Мать: Наталья Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Леонов Леонтий Власов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Влас Афанасьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Леонов Василий Власов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Влас Афанасьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Иринья Власова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Влас Афанасьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Влас Афанасьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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