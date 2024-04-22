Авдотья Павлова(Вна) Евдокия Евдокия/Авдотья Павлова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Павел Максимов (Ич)
Мать: Наталья Федорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Леонов Леонтий Власов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Влас Афанасьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Леонов Василий Власов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Влас Афанасьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Иринья Власова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Влас Афанасьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно