Зиновьев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев Иван Дмитриевич

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Место рождения

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.01.1905

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Потапово-Тумбарла, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1942
Норвегия
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