Зиновьев Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1905
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Потапово-Тумбарла, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1942
Норвегия