Елдышев Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.12.1903
Дата смерти30.11.1977
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Елдышева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елдышев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Елдышева Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елдышева Мария Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.11.1977