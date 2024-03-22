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Елдышев Василий Алексеевич

Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

21.12.1903

Дата смерти

30.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1903

Отец: Елдышев Алексей Архипович

Мать: Елдышева Екатерина Васильевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Елдышева Мария Андреевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елдышев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Елдышева Мария Андреевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елдышева Мария Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
30.11.1977
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
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