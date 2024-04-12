Дмитрий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1676
Сын: Гурий Дмитриев
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Гур Димитриев 62 ИВ-1739 Гур Дмитриев 63 ИВ-1740 Гур Дмитриев 64 МК-1741 30.04.1741 жена Мавра Прокопьева умерла (~48) - смерть жены ИВ-1741 Гур Дмитриев 65, вдов ИВ-1742 Гурий Дим... Показать все
Место жительства
Неизвестно