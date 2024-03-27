Мирсаяпова (Хабибуллина) Забира Нагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1947
Дата смерти13.08.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1947
Отец: Хабибуллин Нагим
Мать: Хабибуллина Фатхия
Рождение ребёнка
09.08.1966
Сын: Гайнуллин Ильдар
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Нижневартовск, ХМАО, РСФСР
Рождение ребёнка
15.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирсаяпов Махмут
Нижневартовск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирсаяпов Махмут
Смерть
13.08.1990
Похороны
Неизвестно
Салават