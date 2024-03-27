Мирсаяпова (Хабибуллина) Забира Нагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирсаяпова (Хабибуллина) Забира Нагимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1947

Дата смерти

13.08.1990

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

1946 г.р.
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Дети

1966 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1947

Отец: Хабибуллин Нагим

Мать: Хабибуллина Фатхия

Рождение ребёнка
09.08.1966

Сын: Гайнуллин Ильдар

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Нижневартовск, ХМАО, РСФСР
Рождение ребёнка
15.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирсаяпов Махмут

Нижневартовск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирсаяпов Махмут

Смерть
13.08.1990
Похороны
Неизвестно
Салават
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