Кузнецова Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Клавдия Ивановна

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Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

Между 1880 и 1895

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
1946
Зарайск, Зарайск, Московская область
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