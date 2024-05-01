Фамичев Анатолий Сергеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Фамичев Анатолий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фамичев Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Фамичева Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кухленко Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Фамичева Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
22.09.1970

Дочь: Никитенко Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Фамичева Надежда Васильевна

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