Фамичев Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фамичев Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Фамичева Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кухленко Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Фамичева Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
22.09.1970
Дочь: Никитенко Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Фамичева Надежда Васильевна