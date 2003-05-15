Савенкова Ираида
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1926
Дата смерти15.05.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.2003
Серпухов, Серпухов, Московская область
Захоронение Ивановское Кладбище Московская обл. Россия Дата выдачи свидетельства о смерти: - Номер свидетельства о смерти: - Кладбище: Ивановское (старое) Дата захоронения: 01.01.2000 Способ погребе... Показать все