Савенкова Ираида 30.12.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСавенкова Ираида

Савенкова Ираида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1926

Дата смерти

15.05.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савенков Виктор Николаевич

Смерть
15.05.2003
Серпухов, Серпухов, Московская область
Захоронение Ивановское Кладбище Московская обл. Россия Дата выдачи свидетельства о смерти: - Номер свидетельства о смерти: - Кладбище: Ивановское (старое) Дата захоронения: 01.01.2000 Способ погребе... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.