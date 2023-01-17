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Скоробогатько Трофим Данилович

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Место рождения

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Скоробогатько Данило Яковлевич

Мать: не указана

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Скоробогатько Катерина Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Скоробогатько Прасковья Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Скоробогатько Яков Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Скоробогатько Мирон Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Николаевка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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