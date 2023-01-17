Скоробогатько Трофим Данилович
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Скоробогатько Данило Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Скоробогатько Катерина Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Скоробогатько Прасковья Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Скоробогатько Яков Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Скоробогатько Мирон Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно