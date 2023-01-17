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Шишев Ферапонт Тимофеев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.05.1830

Дата смерти

12.06.1830

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1830

Отец: Шишев Тимофей Петров

Мать: Шишева Александра Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.05.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Того же села казенный крестьянин Матвей Козмин Шишев и казеннаго крестьянина Петра Шишева дочь его девица Евдокея Петрова | Казанская церковь
Смерть
12.06.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: младенческою
Похороны
?.06.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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