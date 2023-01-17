Шишев Ферапонт Тимофеев
Место рождения
Дата рождения22.05.1830
Дата смерти12.06.1830
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1830
Отец: Шишев Тимофей Петров
Крещение
22.05.1830
воспреемники: Того же села казенный крестьянин Матвей Козмин Шишев и казеннаго крестьянина Петра Шишева дочь его девица Евдокея Петрова | Казанская церковь
Смерть
12.06.1830
Причина смерти: младенческою
Похороны
?.06.1830
на отведенном кладбище при Казанской церкви