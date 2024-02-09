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Митчишнин Иван Павлович

Место рождения

Старое Рахино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

07.07.1902

Дата смерти

30.03.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Рахино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митчишнин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Митчишнина Анна Яковлевна

Арест
13.02.1938
Старое Рахино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Осуждение
20.03.1938
Старое Рахино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Приговор: ВМН (расстрел). БД "Жертвы политического террора в СССР"; Ленинградский мартиролог. Т. 9 : Март - апрель 1938 года : Словник.
Смерть
30.03.1938

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