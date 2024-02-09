Митчишнин Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения07.07.1902
Дата смерти30.03.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митчишнин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Митчишнина Анна Яковлевна
Арест
13.02.1938
Осуждение
20.03.1938
Приговор: ВМН (расстрел). БД "Жертвы политического террора в СССР"; Ленинградский мартиролог. Т. 9 : Март - апрель 1938 года : Словник.
Смерть
30.03.1938