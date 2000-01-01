Марандыкин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1974
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
17.03.1955
Сын: Марандыкин Борис
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
1974
д. Стрельниково
д. Стрельниково
Похороны
Неизвестно
д. Суворово, Орловской области
д. Суворово, Орловской области