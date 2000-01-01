Марандыкин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марандыкин Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Марандыкин Иван Сергеевич

Мать: Марандыкина Александра Петровна

Рождение ребёнка
17.03.1955

Сын: Марандыкин Борис

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
1974
д. Стрельниково
д. Стрельниково
Похороны
Неизвестно
д. Суворово, Орловской области
д. Суворово, Орловской области
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