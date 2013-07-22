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Хайда Бронислав Чеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1935

Дата смерти

22.07.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1935

Отец: Хайда Чеслав Викторович

Мать: Дыба Василиса Саввишна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетова Альбина Иосифовна

Рождение ребёнка
?.09.1960

Дочь: Хайда Ирина Брониславовна

Мать ребёнка: Решетова Альбина Иосифовна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Решетова Альбина Иосифовна

Смерть
22.07.2013

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