Хайда Бронислав Чеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1935
Дата смерти22.07.2013
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1935
Отец: Хайда Чеслав Викторович
Мать: Дыба Василиса Саввишна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1960
Дочь: Хайда Ирина Брониславовна
Мать ребёнка: Решетова Альбина Иосифовна
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Решетова Альбина Иосифовна
Смерть
22.07.2013