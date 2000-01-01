Стогова Валентина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стогова Валентина Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельян Егорович

Мать: Раиса Константиновна

Рождение ребёнка
23.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стогов Виталий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щукина Светлана Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стогов Виталий Константинович

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