Стогова Валентина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельян Егорович
Мать: Раиса Константиновна
Рождение ребёнка
23.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стогов Виталий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щукина Светлана Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно