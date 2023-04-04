Батюшкова (Бердяева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюшкова (Бердяева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бердяев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батюшкова) Александра

Отец ребёнка: Батюшков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Батюшкова) Варвара

Отец ребёнка: Батюшков Николай

Рождение ребёнка
1787

Сын: Батюшков Константин

Отец ребёнка: Батюшков Николай

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1795
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Зиновьева (Батюшкова) Юлия

Отец ребёнка: Батюшков Николай

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