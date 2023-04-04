Батюшкова (Бердяева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бердяев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батюшкова) Александра
Отец ребёнка: Батюшков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Батюшкова) Варвара
Отец ребёнка: Батюшков Николай
Рождение ребёнка
1787
Сын: Батюшков Константин
Отец ребёнка: Батюшков Николай
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1795
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Зиновьева (Батюшкова) Юлия
Отец ребёнка: Батюшков Николай