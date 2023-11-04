Кирьянова (Логанихина) Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логанихин Семен
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Преснякова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Кирьянов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
13.12.1931
Дочь: Виноградова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Кирьянов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Кирьянов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кирьянов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
29.12.1938
Дочь: Яровая Галина Ивановна
Отец ребёнка: Кирьянов Иван Ефимович
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кирьянов Валерий Иванович
Отец ребёнка: Кирьянов Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно