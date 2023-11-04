Кирьянова (Логанихина) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирьянова (Логанихина) Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логанихин Семен

Мать: Логанихина Ольга Фёдоровна (Ивановна)

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Преснякова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Кирьянов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
13.12.1931

Дочь: Виноградова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Кирьянов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Кирьянов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кирьянов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
29.12.1938

Дочь: Яровая Галина Ивановна

Отец ребёнка: Кирьянов Иван Ефимович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Кирьянов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Кирьянов Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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