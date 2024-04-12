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Щербина Логин Стефанов

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1764 г.р.

Дети

Вычислено 1827 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Щербина Стефан Данилов

Мать: Евдокия

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Щербина Филипп Логинов

Мать ребёнка: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
казак | Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
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