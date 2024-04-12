Щербина Логин Стефанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Щербина Стефан Данилов
Мать: Евдокия
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Работа или профессия
Неизвестно
казак | Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда