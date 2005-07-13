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Артёмов Егор Дмитриевич
Артёмов Егор Дмитриевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
13.07.2005
Пол
Мужской
Отец
Артемов Дмитрий Аркадьевич
1960 г.р.
Мать
Артёмова (Смирнова) Оксана Борисовна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.2005
Отец:
Артемов Дмитрий Аркадьевич
Мать:
Артёмова Оксана Борисовна
Москва
, город федерального значения Москва
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