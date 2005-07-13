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Артёмов Егор Дмитриевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.2005

Отец: Артемов Дмитрий Аркадьевич

Мать: Артёмова Оксана Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
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