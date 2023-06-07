Суров Трофим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуров Трофим Иванов

Суров Трофим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Суров Иван Елисеев

Мать: Домна Михайлова

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анастасия Трофимова

Мать ребёнка: Сурова Ирина Степанова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евдокия Трофимова

Мать ребёнка: Сурова Ирина Степанова

Рождение ребёнка
27.01.1805

Сын: Суров Семен Трофимов

Мать ребёнка: Сурова Ирина Степанова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурова Ирина Степанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close