Суров Трофим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Суров Иван Елисеев
Мать: Домна Михайлова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анастасия Трофимова
Мать ребёнка: Сурова Ирина Степанова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евдокия Трофимова
Мать ребёнка: Сурова Ирина Степанова
Рождение ребёнка
27.01.1805
Сын: Суров Семен Трофимов
Мать ребёнка: Сурова Ирина Степанова
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурова Ирина Степанова
Смерть
Неизвестно