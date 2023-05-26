Моисеенко Лев Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Лев Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Моисеенко Прасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.08.1885

Дочь: Горлых (Моисеенко) Наталья Наталия Львовна

Мать ребёнка: Моисеенко Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.12.1886

Дочь: (Моисеенко) Марина Львовна

Мать ребёнка: Моисеенко Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Сын: Моисеенко Роман Львович

Мать ребёнка: Моисеенко Анастасия Дмитриевна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
16.02.1891

Дочь: (Моисеенко) Евдокия Львовна

Мать ребёнка: Моисеенко Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.01.1893

Сын: Моисеенко Макар Львович

Мать ребёнка: Моисеенко Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.03.1895

Сын: Моисеенко Венедикт Львович

Мать ребёнка: Моисеенко Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.03.1897

Дочь: (Моисеенко) Матрона Львовна

Мать ребёнка: Моисеенко Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.07.1899

Сын: Моисеенко Антоний Львович

Мать ребёнка: Моисеенко Анастасия Дмитриевна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.07.1908

Сын: Моисеенко Борис Львович

Мать ребёнка: Моисеенко Анастасия Дмитриевна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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