Григорьянц Пегги
Место рожденияНе указано
Дата рождения1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Григорьянц Каролина Суреновна
Отец ребёнка: Григорьянц Сурен
Рождение ребёнка
2007
Сын: Григорьянц Левон Суренович
Отец ребёнка: Григорьянц Сурен
Рождение ребёнка
2014
Сын: Григорьянц Рафаэль Суренович
Отец ребёнка: Григорьянц Сурен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьянц Сурен