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Григорьянц Пегги

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2004

Дочь: Григорьянц Каролина Суреновна

Отец ребёнка: Григорьянц Сурен

Рождение ребёнка
2007

Сын: Григорьянц Левон Суренович

Отец ребёнка: Григорьянц Сурен

Рождение ребёнка
2014

Сын: Григорьянц Рафаэль Суренович

Отец ребёнка: Григорьянц Сурен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьянц Сурен

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