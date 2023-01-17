Сухоруков Ларион Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1891 и 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1891 и 1892
Отец: Сухоруков Прокопий Дмитриевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сухоруков Владимир Илларионович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Сухоруков Алексей Иларионович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
29.12.1925
Дочь: Пелагея Ларионовна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно