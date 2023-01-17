Сухоруков Ларион Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухоруков Ларион Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1891 и 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1891 и 1892

Отец: Сухоруков Прокопий Дмитриевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сухоруков Владимир Илларионович

Мать ребёнка: ?

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Сухоруков Алексей Иларионович

Мать ребёнка: ?

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.12.1925

Дочь: Пелагея Ларионовна

Мать ребёнка: ?

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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