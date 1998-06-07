Юдина Лариса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Лариса Алексеевна

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Место рождения

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия

Дата рождения

22.10.1945

Дата смерти

07.06.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Место жительства
С 1958 по 1966
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1966 по 1998
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Смерть
07.06.1998
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
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