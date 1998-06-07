Юдина Лариса Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1945
Дата смерти07.06.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1958 по 1966
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1966 по 1998
Смерть
07.06.1998