Соколова Матрёна Васильевна 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова Матрёна Васильевна

Место рождения

Тверская губ. Городенская вол. дер. Козлово

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверская губ. Городенская вол. дер. Козлово
Рождение ребёнка
03.03.1915

Дочь: Сомова Лямкина Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Лямкин Александр Васильевич

Владимирская область, дер. Летово
Смерть
Неизвестно

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