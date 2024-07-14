Соколова Матрёна Васильевна
Место рожденияТверская губ. Городенская вол. дер. Козлово
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Тверская губ. Городенская вол. дер. Козлово
Рождение ребёнка
03.03.1915
Дочь: Сомова Лямкина Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Лямкин Александр Васильевич
Владимирская область, дер. Летово
Смерть
Неизвестно