Сбитнева Наталья Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1975
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сбитнев Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таркова София Дмитриевна
Отец ребёнка: Тарков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поликарпова Кира Владимировна
Отец ребёнка: Поликарпов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поликарпов Максим Владимирович
Отец ребёнка: Поликарпов Владимир Викторович