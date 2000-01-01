Сбитнева Наталья Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сбитнева Наталья Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1975

Отец: Валерий

Мать: Антонида

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сбитнев Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таркова София Дмитриевна

Отец ребёнка: Тарков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поликарпова Кира Владимировна

Отец ребёнка: Поликарпов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поликарпов Максим Владимирович

Отец ребёнка: Поликарпов Владимир Викторович

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