Mescup Aronovski Motl yosef
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Mescup Itsik
Мать: Mescup Riva
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Sheinke
Мать ребёнка: Mescup Roza
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (aronowsky Chana
Мать ребёнка: Mescup Roza
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mescup Yaacov
Мать ребёнка: Mescup Roza
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Mescup Ela
Мать ребёнка: Mescup Roza
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Meskup (aronowsky) Mishka
Мать ребёнка: Mescup Roza
Работа или профессия
Неизвестно