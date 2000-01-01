Mescup Aronovski Motl yosef — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mescup Aronovski Motl yosef

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Mescup Itsik

Мать: Mescup Riva

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Sheinke

Мать ребёнка: Mescup Roza

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (aronowsky Chana

Мать ребёнка: Mescup Roza

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mescup Yaacov

Мать ребёнка: Mescup Roza

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Mescup Ela

Мать ребёнка: Mescup Roza

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Meskup (aronowsky) Mishka

Мать ребёнка: Mescup Roza

Работа или профессия
Неизвестно
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