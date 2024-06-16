София Нидерландская 08.04.1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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София Нидерландская

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1824

Дата смерти

23.03.1897

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1824

Отец: Виллем II

Мать: Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карл Александр Саксен-Веймар-Эйзенахский

Рождение ребёнка
31.07.1844

Сын: Карл Август Саксен-Веймар-Эйзенахский

Отец ребёнка: Карл Александр Саксен-Веймар-Эйзенахский

Веймар, Германия
Рождение ребёнка
20.01.1849

Дочь: Мария Александрина Саксен-Веймар-Эйзенахская

Отец ребёнка: Карл Александр Саксен-Веймар-Эйзенахский

Веймар, Германия
Рождение ребёнка
28.02.1854

Дочь: Елизавета Сибилла Саксен-Веймар-Эйзенахская

Отец ребёнка: Карл Александр Саксен-Веймар-Эйзенахский

Веймар, Германия
Смерть
23.03.1897

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