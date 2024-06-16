София Нидерландская
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1824
Дата смерти23.03.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1824
Отец: Виллем II
Мать: Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1844
Веймар, Германия
Рождение ребёнка
20.01.1849
Дочь: Мария Александрина Саксен-Веймар-Эйзенахская
Отец ребёнка: Карл Александр Саксен-Веймар-Эйзенахский
Веймар, Германия
Рождение ребёнка
28.02.1854
Дочь: Елизавета Сибилла Саксен-Веймар-Эйзенахская
Отец ребёнка: Карл Александр Саксен-Веймар-Эйзенахский
Веймар, Германия
Смерть
23.03.1897