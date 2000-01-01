Ваганова (Петухова) Меланья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова (Петухова) Меланья Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Назар Викулович

Мать: Петухова Анастасия Назарьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ваганова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Ваганов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Миней Иванович

Отец ребёнка: Ваганов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Макар Иванович

Отец ребёнка: Ваганов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ваганов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Селиверст Иванович

Отец ребёнка: Ваганов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Аггей Иванович

Отец ребёнка: Ваганов Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваганов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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