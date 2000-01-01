Ваганова (Петухова) Меланья Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ваганова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Ваганов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ваганов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ваганов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ваганов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваганов Селиверст Иванович
Отец ребёнка: Ваганов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ваганов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно