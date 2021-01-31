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Ламанин Владимир Юрьевич
Ламанин Владимир Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.10.?
Пол
Мужской
Отец
Ламанин Юрий Владимирович
Мать
Ламанина (Клюева) Нина Васильевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.?
Отец:
Ламанин Юрий Владимирович
Мать:
Ламанина Нина Васильевна
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