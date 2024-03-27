Усманова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усманов Хамза
? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 1940
Отец ребёнка: Усманов Хамза
Узбекская ССР
Рождение ребёнка
29.06.1952
Отец ребёнка: Усманов Хамза
? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усманов Хамза
? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усманов Хамза
? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усманов Хамза
? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Салават Хамзиевич
Отец ребёнка: Усманов Хамза
? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усманов Хамза
? Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усманов Хамза
Смерть
Неизвестно