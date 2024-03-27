Усманова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Хамза

? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Усманов Рустам Хамзиевич

Отец ребёнка: Усманов Хамза

Узбекская ССР
Рождение ребёнка
29.06.1952

Сын: Усманов Рашид Хамзиевич

Отец ребёнка: Усманов Хамза

? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Ринат Хамзиевич

Отец ребёнка: Усманов Хамза

? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Марат Хамзиевич

Отец ребёнка: Усманов Хамза

? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Димза Хамзиевич

Отец ребёнка: Усманов Хамза

? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Салават Хамзиевич

Отец ребёнка: Усманов Хамза

? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Руслан Хамзиевич

Отец ребёнка: Усманов Хамза

? Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усманов Хамза

Смерть
Неизвестно
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