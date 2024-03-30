Кузина (Семенко) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Семенко) Татьяна Михайловна

Место рождения

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

19.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1954

Отец: Семенко Михаил

Мать: Семенко Надежда Ивановна

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Ранее — Кагановичский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Кузин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузина Алёна Анатольевна

Отец ребёнка: Кузин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Анатолий

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