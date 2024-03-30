Кузина (Семенко) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.12.1954
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1954
Отец: Семенко Михаил
Мать: Семенко Надежда Ивановна
Ранее — Кагановичский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Кузин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузина Алёна Анатольевна
Отец ребёнка: Кузин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузин Анатолий