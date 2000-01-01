Гольдингер (Якименко) Елизавета Ивановна
Место рожденияусадьба Зелёный Яр Перкумзская волость Белозерский район Новгородская губерния
Дата рождения28.04.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1896 ст.
Отец: Якименко Иван Владимирович
Мать: Якименко Вера Ивановна
усадьба Зелёный Яр Перкумзская волость Белозерский район Новгородская губерния
Бракосочетание
09.11.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гольдингер Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Гольдингер Михаил Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гольдингер Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Гольдингер Михаил Константинович
Смерть
Неизвестно