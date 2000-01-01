Гольдингер (Якименко) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольдингер (Якименко) Елизавета Ивановна

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Место рождения

усадьба Зелёный Яр Перкумзская волость Белозерский район Новгородская губерния

Дата рождения

28.04.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1896 ст.

Отец: Якименко Иван Владимирович

Мать: Якименко Вера Ивановна

усадьба Зелёный Яр Перкумзская волость Белозерский район Новгородская губерния
Бракосочетание
09.11.1918

Муж: Гольдингер Михаил Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольдингер Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Гольдингер Михаил Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гольдингер Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Гольдингер Михаил Константинович

Смерть
Неизвестно
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