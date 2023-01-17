Ушакова (Шаронова) Елена Юрьевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1977
Отец: Шаронов Юрий Леонидович
Мать: Шаронова Галина
Образование
С ?.09.1984 по ?.06.1994
Средняя школа № 2
Образование
С 1994 по 1995
Профессиональный лицей № 13
Образование
С 1995 по 1997
Новокузнецкий торгово-экономический техникум
Образование
С 1997 по 2000
КузГТУ