Ушакова (Шаронова) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Шаронова) Елена Юрьевна

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

22.04.1977

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1977

Отец: Шаронов Юрий Леонидович

Мать: Шаронова Галина

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Образование
С ?.09.1984 по ?.06.1994
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Средняя школа № 2
Образование
С 1994 по 1995
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Профессиональный лицей № 13
Образование
С 1995 по 1997
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Новокузнецкий торгово-экономический техникум
Образование
С 1997 по 2000
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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