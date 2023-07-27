Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1879 и 1988
Дата смерти15.12.1939
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1879 и 1988
Отец: Красовский или Красневский (??) Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алёшин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алёшин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязанцева (?) (Алёшина) Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Алёшин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахур (Алёшина) Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Алёшин Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Сын: Алёшин Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Алёшин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
30.10.1914
Дочь: Обуховская (Алёшина) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Алёшин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
?.03.1918
Дочь: (Алёшина) Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Алёшин Яков Андреевич
Смерть
15.12.1939