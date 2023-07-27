Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна

Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Между 1879 и 1988

Дата смерти

15.12.1939

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1879 и 1988

Отец: Красовский или Красневский (??) Игнатий

Мать: не указана

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алёшин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Алёшин Яков Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алёшин Вадим Яковлевич

Отец ребёнка: Алёшин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанцева (?) (Алёшина) Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Алёшин Яков Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахур (Алёшина) Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Алёшин Яков Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алёшин Яков Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Вычислено 1906

Сын: Алёшин Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Алёшин Яков Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.10.1914

Дочь: Обуховская (Алёшина) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Алёшин Яков Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.03.1918

Дочь: (Алёшина) Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Алёшин Яков Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.12.1939
Москва, город федерального значения Москва

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