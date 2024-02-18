Амвросиева Анна Амвросиевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1867
Мошенское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Богданов (Венедиктов) Сергей Венедиктович
Отец ребёнка: Богданов Венедикт Богданович
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Богданова (Венедиктова) Евдокия Венедиктовна
Отец ребёнка: Богданов Венедикт Богданович
Смерть
После 1867