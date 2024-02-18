Амвросиева Анна Амвросиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмвросиева Анна Амвросиевна

Амвросиева Анна Амвросиевна

Место рождения

Сергино, Устрекская волость, Боровичский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1867

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергино, Устрекская волость, Боровичский уезд
Бракосочетание
03.11.1867

Муж: Богданов Венедикт Богданович

Мошенское, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Богданов (Венедиктов) Сергей Венедиктович

Отец ребёнка: Богданов Венедикт Богданович

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Богданова (Венедиктова) Евдокия Венедиктовна

Отец ребёнка: Богданов Венедикт Богданович

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Смерть
После 1867
Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.