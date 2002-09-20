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Пальянов Владимир Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1939

Дата смерти

20.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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1961 г.р.
1964 г.р.
1966 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальянова (Ушакова) Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пальянова (Ушакова) Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1961

Сын: Пальянов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Пальянова (Ушакова) Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.1964

Дочь: Алексеева (Пальянова) Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Пальянова (Ушакова) Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
10.05.1966

Сын: Пальянов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Пальянова (Ушакова) Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пальянова (Ушакова) Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пальянова (Ушакова) Серафима Ивановна

Смерть
20.09.2002

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