Пальянов Владимир Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1939
Дата смерти20.09.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1959
Рождение ребёнка
02.06.1961
Сын: Пальянов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Пальянова (Ушакова) Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1964
Дочь: Алексеева (Пальянова) Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Пальянова (Ушакова) Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
10.05.1966
Сын: Пальянов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Пальянова (Ушакова) Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1968
Рождение ребёнка
10.04.1970
Смерть
20.09.2002