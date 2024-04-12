Гайнихаят Башир кызы
Место рождения
Дата рождения1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Гадельшах Тимиргали углы
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Гадельшах Тимиргали углы
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Гадельшах Тимиргали углы
Рождение ребёнка
После 1859
Отец ребёнка: Гадельшах Тимиргали углы
Бракосочетание
Неизвестно