Гайнихаят Башир кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнихаят Башир кызы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1834

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Надырша Тимиргали углы

Отец ребёнка: Гадельшах Тимиргали углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ахмедша Гадыльша углы

Отец ребёнка: Гадельшах Тимиргали углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Мухамедша Гадыльша углы

Отец ребёнка: Гадельшах Тимиргали углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
После 1859

Сын: Валишах Гадельшах углы

Отец ребёнка: Гадельшах Тимиргали углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гадельшах Тимиргали углы

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