Vītols (Lielaus) Līze — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vītols (Lielaus) Līze

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Lehlaus Rein

Мать: Lielaus Nora

Смерть
Неизвестно
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