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Vītols (Lielaus) Līze
Vītols (Lielaus) Līze
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1804
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Lehlaus Rein
Около 1779 г.р.
Мать
Lielaus (-) Nora
1779 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Lehlaus Rein
Мать:
Lielaus Nora
Смерть
Неизвестно
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