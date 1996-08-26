Рыженкова (Устьянцева) Анастасия Сергеевна
Место рожденияКоркино, Челябинская область, Россия
Дата рождения26.08.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1996
Отец: Устьянцев Сергей Леонидович
Мать: Устьянцева ?
Коркино, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
15.02.2021
Рождение ребёнка
15.04.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыженков Владислав Сергеевич
Коркино, Челябинская область, Россия