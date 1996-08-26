Рыженкова (Устьянцева) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыженкова (Устьянцева) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Коркино, Челябинская область, Россия

Дата рождения

26.08.1996

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

Муж

1994 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1996

Отец: Устьянцев Сергей Леонидович

Мать: Устьянцева ?

Коркино, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
15.02.2021

Муж: Рыженков Владислав Сергеевич

Рождение ребёнка
15.04.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыженков Владислав Сергеевич

Коркино, Челябинская область, Россия
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