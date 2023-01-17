Егарбану Сююндюкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егарбану Сююндюкова

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1699 г.р.

Мать

1722 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Сююндюк Турметев

Мать: Уркуя Демкина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Татарская Бездна, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
выдана Казанского уезда деревни Бездны Тюглумова за татарина Бухарая Биткина
Смерть
Неизвестно
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