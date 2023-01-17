Егарбану Сююндюкова
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Сююндюк Турметев
Мать: Уркуя Демкина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Татарская Бездна, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
выдана Казанского уезда деревни Бездны Тюглумова за татарина Бухарая Биткина
Смерть
Неизвестно