Елкина Агапия (Агафья) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкина Агапия (Агафья) Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1905 ст.

Сын: Елкин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Елкин Иван Петрович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.08.1906 ст.

Сын: Елкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Елкин Иван Петрович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.09.1908 ст.

Сын: Елкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Елкин Иван Петрович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елкин Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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