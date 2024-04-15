Елкина Агапия (Агафья) Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1905 ст.
Отец ребёнка: Елкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.08.1906 ст.
Сын: Елкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Елкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
29.09.1908 ст.
Сын: Елкин Петр Иванович
Отец ребёнка: Елкин Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елкин Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно